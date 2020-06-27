حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري

السبت 27/يونيو/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتطبيق قرار حظر السير على سيارات النقل على الطريق الدائري من الساعة ٦ صباحا حتى الساعة ١٢ منتصف الليل تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتأكيد على المتابعة المستمرة لقرار الحظر.

وقامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال على الطرق.

كما تم شن حملات مرورية على الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ويتم شن حملات على السيارات، للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات كما تتواجد القوات والأقوال الأمنية على الطرق السريعة على مدار 24 ساعه وتهيب الإدارة العامه للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي سويلم والاسلام بالاتجاهين لمده 3 أيام من الساعة 12 صباحا وحتي الـ 5 صباحا، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو انفاق الخط الرابع.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة، والشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع. 

ونوهت الإدارة أنه سيتم اجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الاعمال ولمده ثلاثة أيام من اليوم الجمعة حتي يوم الاحد المقبل وذلك دون تعطيل للحركة المرورية. 

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالأشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعه رد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المروريه
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري
حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارات النقل حظر الفجر الداخلية

أخبار تهمك

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 12 ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الاتفاق على تجديد عقد فايلر.. صالح جمعة مطرود من الأهلي

منذ 34 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هالاند يوجه صدمة لريال مدريد

منذ ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ يوم

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

عاجل.. إغلاق جزئي لشارع الهرم 3 أيام

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

غلق جزئي لتقاطع شارعي ربيع الجيزي ونور المصطفى بالجيزة

المرور: غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

اليوم.. قطع عرضي لشارع مراد بالجيزة لتنفيذ أعمال مترو الخط الرابع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

11:21 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!