القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 11 ألفا و703 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضي حتى 25 يونيو الجاري خلال الفترة من على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، أن محافظة سوهاج جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 977 منشأة، والشرقية 961، والقاهرة 807 منشآت، والبحيرة 772 منشأة، ودمياط 740، والجيزة 686، والإسكندرية 565، والمنيا 564، وكفر الشيخ 520، والقليوبية 512، والغربية 491، وأسيوط 459، والدقهلية 431، وجنوب سيناء 391، وبورسعيد 326، وقنا 295، والوادي الجديد 293، والمنوفية 290.





وجاءت في الترتيب التاسع عشر علي مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش علي 270 منشأة، وأسوان 240، ومرسي مطروح 239، والفيوم 233، والإسماعيلية 224، وبني سويف 185 منشأة والبحر الأحمر 146، والسويس 86 منشأة.





كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.





وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".





كما تابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.



