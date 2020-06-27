الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. أسئلة على قانون نيوتن الأول (محاضرة 3)





الثانوية العامة 2020، يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن أي مراجعات نهائية استعدادا لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" المقرر على طلاب الشعبة العلمية غدا الأحد الموافق 28 من يونيو لعام 2020، لذا تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم رابط موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويوجد به المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا و قانون نيوتن الأول، وهناك مسائل وأسلة يسهل على الطلاب حلها ليتمكنون من المنهج قبل أداء الامتحان غدا.





هناك مجموعة من العوامل التي تشملها المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، من خلال 7 محاضرات يطلقها موقع thanaweya ، ومنها:





المحاضرة الاولى عبارة عن مقدمة في علم الديناميكا 1 المحاضرة 2 تكون مقدمة في علم الديناميكا 2 المحاضرة 3 هناك شرح مستوفي عن قانون نيوتن الأول المحاضرة 4 هناك مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول المحاضرة 5 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول المحاضرة 6 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول المحاضرة 7 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول

ومن خلال هذه المحاضرات والأسئلة يستطيع الطالب معرفة المسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف، وللمراجعة النهاية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وخاصة قانون نيوتن الاول يمكنكم الضغط هنا



