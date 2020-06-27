الزمالك يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

السبت 27/يونيو/2020 - 09:01 ص
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
اتخذ مسئولو نادي الزمالك، قرارا عاجلا بشأن مستقبل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالى.

وكشفت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، اجتمع مع حازم إمام، لحسم ملف تجديد عقد اللاعب والحصول علي توقيعه رسميا.

واتفق أمير مرتضى مع اللاعب على تجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في يونيو الجاري.

وأوضحت التقارير أن حازم إمام أعرب عن رغبته في التجديد منذ اللحظة الأولى ولم يشترط أي مقابل مادي للتوقيع على العقد الجديد، ولكنه طالب من إدارة نادي الزمالك تقديره ماليا، ورفع راتبه عن العقد القديم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمه الإعلان الرسمي، بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد مع اللاعب.

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رياضة حازم امام امير مرتضى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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