المكسيك تسجل أكثر من 5000 اصابة جديدة بكورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 5441 حالة جديدة من فيروس كورونا يوم الجمعة، مما رفع إجمالي البلاد إلى 208392، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

كما ابلغت الوزارة عن 719 حالة وفاة إضافية بالفيروس، مما رفع عدد القتلى في المكسيك إلى 25779.

المكسيك لديها رابع أكبر عدد من الحالات في أمريكا اللاتينية. يوم الخميس، أعلن وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا أنه كان إيجابيًا لاختبار Covid-19.

وعلي صعيد اخر، لا تزال الولايات الأمريكية تبلغ عن الالاف من الاصابات الجديدة يوميا، حيث تم الإبلاغ عن 40،173 حالة إصابة في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة.

فقد سجلت ست ولايات أمريكية على الأقل أعلى قفزة لها في يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وبذلك يصل الاجمالي الوطني إلى 24464272 حالة و125.045 حالة وفاة مرتبطة بها.

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