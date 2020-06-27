العظمى تصل لـ41.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

السبت 27/يونيو/2020 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، الموافق 27 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي.

طقس السبت نهارًا
- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من محافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 35
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 30 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 35
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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