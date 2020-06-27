أرتيتا يكشف أسباب فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ويعلق على رحيل نجم الفريق

السبت 27/يونيو/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي



هنأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، على تهنئة نادي ليفربول بعد تتويجه رسميًا بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 7 جولات من النهاية.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة البريميرليج.

وقال أرتيتا، في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد، بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "أعتقد أنَّ النادي أرسى ثقافة واضحة، والتي انتقلت بدورها للجماهير، وعززت إيمانهم بفريقهم".

وتابع عن رحيل ماتيو جندوزي:"  "كما قلت أمس، مهما كانت الأمور الداخلية لدينا، فسنتعامل معها بشكل خاص، لن أعلن أي شيء منها على الملأ".

وأتم:"  كل اللاعبين الموجودين هنا أنا أعتمد عليهم، إذا أرادوا الرحيل فأنا أرحب بهذا، هذه هي عقليتي دائمًا، أنا هنا لمساعدتهم جميعًا على التطور على المستويين الفردي والجماعي، هذا هو عملي".

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