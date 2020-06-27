بعد عودة العمل.. 21 خدمة تقدمها مكاتب الشهر العقاري

بعد انقطاع دام شهرين تعود مكاتب الشهر العقاري إلى العمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ابتداءً من اليوم السبت 27 يونيو 2020 وطبقًا لقرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، فإن 20% من إجمالي قوة الموظفين فقط هم من سيقدمون خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الموظفين والمواطنين من العدوى بكوفيد 19.



وتبلغ جميع مكاتب الشهر العقاري حوالي 430 مكتبًا حيث تشتمل على 181 مكتبًا ممكنا منها وتم الانتهاء من 161 مكتب ويشهد 20 مكتب أعمال تطويرية بينما يبلغ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تعمل بشكل ورقي 249 مكتبًا، ويقدم 120 مكتبًا للبريد خدمات التوثيق ودخل منها الخدمة بالفعل 18 مكتب بينما يشهد 102 مكتب منها تجهيزات تجرى حاليًا.



وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:



- أبرز 21 خدمة تقدمها مكاتب الشهر العقاري السبت 27 يونيو 2020:



1- المستندات المطلوبة لإشهار تركات شاغرة:

الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي ورقة واحدة وهي القائمة التي يقوم بإعدادها بنك ناصر الاجتماعي.



2- المستندات المطلوبة لإشهار هبة:

الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي 3 أوراق سند ملكية الواهب وكشف رسمي جرد حالي وشهادة بعدم وجود مخالفات في المباني من الحي أو جهاز المدينة المختص.



3- المستندات المطلوبة لإشهار توكيل رسمي عام في صرف المعاش:

الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.



4- المستندات المطلوبة توكيل عام مخصص:

الأوراق المطلوبة والتي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.



5- المستندات المطلوبة لعمل توكيل في الأمور الزوجية:

الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل،ويجب أن يكون الوكيل محامي أو قريب حتى الدرجة الثالثة، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.



6- المستندات المطلوبة لإشهار شهادة خبرة:

الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشركة أو المؤسسة مع إحضار صفته الرسمية، وأصل الشهادة.



7- المستندات المطلوبة إنذار الأخذ بالشفعة "إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة":



والمطلوب من الصادر لصالحه التعامل أن يكون مستوف: "المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور،رقم الشقة،مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع "، وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.



