بعد عودة العمل.. 21 خدمة تقدمها مكاتب الشهر العقاري
السبت 27/يونيو/2020 - 08:13 ص
زينب وهبه
بعد انقطاع دام شهرين تعود مكاتب الشهر العقاري إلى العمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ابتداءً من اليوم السبت 27 يونيو 2020 وطبقًا لقرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، فإن 20% من إجمالي قوة الموظفين فقط هم من سيقدمون خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الموظفين والمواطنين من العدوى بكوفيد 19.
وتبلغ جميع مكاتب الشهر العقاري حوالي 430 مكتبًا حيث تشتمل على 181 مكتبًا ممكنا منها وتم الانتهاء من 161 مكتب ويشهد 20 مكتب أعمال تطويرية بينما يبلغ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تعمل بشكل ورقي 249 مكتبًا، ويقدم 120 مكتبًا للبريد خدمات التوثيق ودخل منها الخدمة بالفعل 18 مكتب بينما يشهد 102 مكتب منها تجهيزات تجرى حاليًا.
وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:
- أبرز 21 خدمة تقدمها مكاتب الشهر العقاري السبت 27 يونيو 2020:
1- المستندات المطلوبة لإشهار تركات شاغرة:
الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي ورقة واحدة وهي القائمة التي يقوم بإعدادها بنك ناصر الاجتماعي.
2- المستندات المطلوبة لإشهار هبة:
الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي 3 أوراق سند ملكية الواهب وكشف رسمي جرد حالي وشهادة بعدم وجود مخالفات في المباني من الحي أو جهاز المدينة المختص.
3- المستندات المطلوبة لإشهار توكيل رسمي عام في صرف المعاش:
الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
4- المستندات المطلوبة توكيل عام مخصص:
الأوراق المطلوبة والتي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
5- المستندات المطلوبة لعمل توكيل في الأمور الزوجية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل،ويجب أن يكون الوكيل محامي أو قريب حتى الدرجة الثالثة، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
6- المستندات المطلوبة لإشهار شهادة خبرة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشركة أو المؤسسة مع إحضار صفته الرسمية، وأصل الشهادة.
7- المستندات المطلوبة إنذار الأخذ بالشفعة "إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة":
وتبلغ جميع مكاتب الشهر العقاري حوالي 430 مكتبًا حيث تشتمل على 181 مكتبًا ممكنا منها وتم الانتهاء من 161 مكتب ويشهد 20 مكتب أعمال تطويرية بينما يبلغ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تعمل بشكل ورقي 249 مكتبًا، ويقدم 120 مكتبًا للبريد خدمات التوثيق ودخل منها الخدمة بالفعل 18 مكتب بينما يشهد 102 مكتب منها تجهيزات تجرى حاليًا.
وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:
- أبرز 21 خدمة تقدمها مكاتب الشهر العقاري السبت 27 يونيو 2020:
1- المستندات المطلوبة لإشهار تركات شاغرة:
الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي ورقة واحدة وهي القائمة التي يقوم بإعدادها بنك ناصر الاجتماعي.
2- المستندات المطلوبة لإشهار هبة:
الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي 3 أوراق سند ملكية الواهب وكشف رسمي جرد حالي وشهادة بعدم وجود مخالفات في المباني من الحي أو جهاز المدينة المختص.
3- المستندات المطلوبة لإشهار توكيل رسمي عام في صرف المعاش:
الأوراق التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
4- المستندات المطلوبة توكيل عام مخصص:
الأوراق المطلوبة والتي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
5- المستندات المطلوبة لعمل توكيل في الأمور الزوجية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل،ويجب أن يكون الوكيل محامي أو قريب حتى الدرجة الثالثة، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
6- المستندات المطلوبة لإشهار شهادة خبرة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشركة أو المؤسسة مع إحضار صفته الرسمية، وأصل الشهادة.
7- المستندات المطلوبة إنذار الأخذ بالشفعة "إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة":
والمطلوب من الصادر لصالحه التعامل أن يكون مستوف: "المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور،رقم الشقة،مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع "، وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
8- المستندات المطلوبة لإنهاء منفعة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها بالطلب هي العقد المسجل سند الملكية وشهادة الوفاة أوالإعلام الشرعي التي تفيد وفاة المنتفع،وكشف رسمي جرد حالي.
9- المستندات المطلوبة لإشهار بيع رضائي لحق الرقبة مع حفظ حق المنفعة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب سند ملكية البائع،وكشف رسمي جرد حالي، ونموذج 38 ضرائب، وترخيص المباني في حالة كونها مقامة اعتبارًا من 2 يونيو 1992.
10- المستندات المطلوبة لإشهار بيع رضائي:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، وسند ملكية البائع، وكشف رسمي جرد حالي مبينًا به تاريخ الحصر لبيان موقف قانون 25 لسنة 1992 على عقار التعامل، ونموذج 38 ضرائب، وترخيص المباني في حالة وجود مبنى مُقام بعد سنة 1992، ومستندات الصفة وما يفيد التأسيس إذا كان أحد أطراف البيع شخصًا معنويًا.
11- المستندات المطلوبة لإشهار بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي العقد المسجل سند الملكية أو سند ملكية مقبول طبقًا للمادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقاري، وكشف رسمي جرد حالي، وإقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة في الأرض والأجزاء المشتركة، وترخيص المباني إذا لم يكن مبينًا في المشهر سند الملكية.
12- المستندات المطلوبة لإشهار بيع ضائع تنظيم:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي سند ملكية الصادر ضده العقار.
13- المستندات المطلوبة لتسجيل قسمة رضائية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي سند ملكية المتقاسمين وكشف رسمي جرد حالي.
14- المستندات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار أكثر من 10 سنين:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي سند ملكية المؤجر،وترخيص المباني بالنسبة للعقارات المقامة من 2 يونيو 1992.
15- المستندات المطلوبة لإشهار تنبيه نزع المستندات المطلوبة الملكية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب أن يكون الصادر لصالحه التعامل مستوفي:" المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور، رقم الشقة،مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع"، وأن يكون الصادر ضده التعامل مستوفي:"المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور، رقم الشقة، مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع "، وتنبيه نزع الملكية.
16- المستندات المطلوبة لإشهار طلبات التسجيل التي تستند عليها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي دفع رسم نسبي قيمته 1% من قيمة العقار، النشر في الجريدة اليومية " الأخبار، الأهرام، الجمهورية، المسائي"، عمل محضر معاينة على الطبيعة، كشوف رسمية لمدة 15 سنة سابقة عن تقديم الطلب، وكشف رسمي جرد حالي.
17- تسجيل حكم المستندات المطلوبة الشفعة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته، والعقد المسجل سند الملكية الصادر ضده حكم الشفعة، وكشف رسمي جرد حالي، وإنذار الشفعة.
18- المستندات المطلوبة لإشهار تسجيل حكم مرسى مزاد:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي حكم مرسى المزاد مُعلن ونهائي، وشهادة بعدم حصول استئناف مدة خمسة أيام تالية لصدور الحكم، وكشف رسمي جرد حالي أو محضر التسليم حسب الأحوال في حال عدم إمكانية ربط علاقة التكليف، وقائمة إيداع شروط البيع، ومستند الصفة لأطراف التعامل" إذا لزم الأمر".
19- المستندات المطلوبة لإشهار تسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي الإعلام الشرعي المراد إشهار إرث أو إعلامات شرعية للمراد إشهار إرثهم إذا كان أكثر من جدول، والصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفي " المهنة، الديانة، الجنسية، رقم الدور، رقم الشقة،مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع "، والصادر ضده التعامل ويكون مستوفي:" المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور والشقة،ومدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع ".
20- المستندات المطلوبة لإشهار تسجيل حكم تثبيت ملكية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي الحكم المراد تسجيله مُعلن ومفيد نهائيته منسوخ على عقد أخضر بالمداد الأسود، وعريضة الدعوى مكتوبة على عقد أخضر بالمداد الأسود، وصورة رسمية معتمدة من تقرير الخبير الذي بت على أساسه الحكم المراد تسجيله، وكشف رسمي جرد حالي، وربط العلاقة بين الصادر لصالحه الطلب وبين الصادر ضده.
21- المستندات المطلوبة تسجيل حكم إشهار إفلاس:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي حكم التفليسة، وسند ملكية المُفلس أو إقرار من أمين التفليسة يشتمل على البيانات المساحية لعقارات المُفلس.
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها بالطلب هي العقد المسجل سند الملكية وشهادة الوفاة أوالإعلام الشرعي التي تفيد وفاة المنتفع،وكشف رسمي جرد حالي.
9- المستندات المطلوبة لإشهار بيع رضائي لحق الرقبة مع حفظ حق المنفعة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب سند ملكية البائع،وكشف رسمي جرد حالي، ونموذج 38 ضرائب، وترخيص المباني في حالة كونها مقامة اعتبارًا من 2 يونيو 1992.
10- المستندات المطلوبة لإشهار بيع رضائي:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، وسند ملكية البائع، وكشف رسمي جرد حالي مبينًا به تاريخ الحصر لبيان موقف قانون 25 لسنة 1992 على عقار التعامل، ونموذج 38 ضرائب، وترخيص المباني في حالة وجود مبنى مُقام بعد سنة 1992، ومستندات الصفة وما يفيد التأسيس إذا كان أحد أطراف البيع شخصًا معنويًا.
11- المستندات المطلوبة لإشهار بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي العقد المسجل سند الملكية أو سند ملكية مقبول طبقًا للمادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقاري، وكشف رسمي جرد حالي، وإقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة في الأرض والأجزاء المشتركة، وترخيص المباني إذا لم يكن مبينًا في المشهر سند الملكية.
12- المستندات المطلوبة لإشهار بيع ضائع تنظيم:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي سند ملكية الصادر ضده العقار.
13- المستندات المطلوبة لتسجيل قسمة رضائية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي سند ملكية المتقاسمين وكشف رسمي جرد حالي.
14- المستندات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار أكثر من 10 سنين:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي سند ملكية المؤجر،وترخيص المباني بالنسبة للعقارات المقامة من 2 يونيو 1992.
15- المستندات المطلوبة لإشهار تنبيه نزع المستندات المطلوبة الملكية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب أن يكون الصادر لصالحه التعامل مستوفي:" المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور، رقم الشقة،مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع"، وأن يكون الصادر ضده التعامل مستوفي:"المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور، رقم الشقة، مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع "، وتنبيه نزع الملكية.
16- المستندات المطلوبة لإشهار طلبات التسجيل التي تستند عليها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي دفع رسم نسبي قيمته 1% من قيمة العقار، النشر في الجريدة اليومية " الأخبار، الأهرام، الجمهورية، المسائي"، عمل محضر معاينة على الطبيعة، كشوف رسمية لمدة 15 سنة سابقة عن تقديم الطلب، وكشف رسمي جرد حالي.
17- تسجيل حكم المستندات المطلوبة الشفعة:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته، والعقد المسجل سند الملكية الصادر ضده حكم الشفعة، وكشف رسمي جرد حالي، وإنذار الشفعة.
18- المستندات المطلوبة لإشهار تسجيل حكم مرسى مزاد:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي حكم مرسى المزاد مُعلن ونهائي، وشهادة بعدم حصول استئناف مدة خمسة أيام تالية لصدور الحكم، وكشف رسمي جرد حالي أو محضر التسليم حسب الأحوال في حال عدم إمكانية ربط علاقة التكليف، وقائمة إيداع شروط البيع، ومستند الصفة لأطراف التعامل" إذا لزم الأمر".
19- المستندات المطلوبة لإشهار تسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي الإعلام الشرعي المراد إشهار إرث أو إعلامات شرعية للمراد إشهار إرثهم إذا كان أكثر من جدول، والصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفي " المهنة، الديانة، الجنسية، رقم الدور، رقم الشقة،مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع "، والصادر ضده التعامل ويكون مستوفي:" المهنة، الديانة، الجنسية،رقم الدور والشقة،ومدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع ".
20- المستندات المطلوبة لإشهار تسجيل حكم تثبيت ملكية:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي الحكم المراد تسجيله مُعلن ومفيد نهائيته منسوخ على عقد أخضر بالمداد الأسود، وعريضة الدعوى مكتوبة على عقد أخضر بالمداد الأسود، وصورة رسمية معتمدة من تقرير الخبير الذي بت على أساسه الحكم المراد تسجيله، وكشف رسمي جرد حالي، وربط العلاقة بين الصادر لصالحه الطلب وبين الصادر ضده.
21- المستندات المطلوبة تسجيل حكم إشهار إفلاس:
الأوراق المطلوبة التي يجب على المتقدم إرفاقها مع الطلب هي حكم التفليسة، وسند ملكية المُفلس أو إقرار من أمين التفليسة يشتمل على البيانات المساحية لعقارات المُفلس.
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