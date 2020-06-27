حقيقة منافسة ألميريا الآسباني للأهلي في صفقة طاهر محمد طاهر

السبت 27/يونيو/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
أبدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تمسكه الشديد بالتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض المارد الأحمر، فكرة الاستسلام في الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر، والذي أبدى رغبته في التواجد واللعب بين صفوف التتش، بالموسم الجديد.

يأتى ذلك رغم مطالب المقاولون التى وصلت إلى 40 مليون جنيه، ولكن الأهلي لم يستسلم، ويبحث عن حل لتخفيض المقابل المادي بجانب إقناع إدارة المقاولون العرب بالموافقة على العناصر المطروحة فى الصفقات التبادلية على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى نفى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، دخول نادي ألميريا الإسباني في مفاوضات من أجل الحصول على طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق بالميركاتو الصيفي.

وترددت أنباء قوية، خلال الأيام الماضية حول تدخل تركي آل الشيخ مالك النادي الإسباني، للتعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، مع بداية الموسم الجديد.

وأكد مجلس المقاولون، أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح وأن اللاعب لم يتلقى أي عروض أوروبية، ولكنه يمتلك عرضًا من النادي الأهلي، بالميركاتو الصيفي.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، لتعويض رمضان صبحي والمحتمل رحيله بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

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