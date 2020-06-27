وزير الأوقاف يشهد صلاة الفجر بعد تطبيق خطة التعايش مع كورونا

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الفجر، لأول مرة بعد تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، من مسجد صلاح الدين بالمنيل.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد كشف عن مواعيد الحظر الجديدة بداية من السبت المقبل الموافق 2762020، في مؤتمر صحفي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأكد "مدبولي"، أن مواعيد عمل وسائل النقل العام ستكون من 12:00 مساء حتى الرابعة 4:00 فجرا، مع فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق أداء صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.





وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % بدون شيشة.



