وزير الأوقاف يشهد صلاة الفجر بعد تطبيق خطة التعايش مع كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:16 ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
الفجر
يشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الفجر، لأول مرة بعد تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، من مسجد صلاح الدين بالمنيل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد كشف عن مواعيد الحظر الجديدة بداية من السبت المقبل الموافق 2762020، في مؤتمر صحفي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد "مدبولي"، أن مواعيد عمل وسائل النقل العام ستكون من 12:00 مساء حتى الرابعة 4:00 فجرا، مع فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق أداء صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % بدون شيشة.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الوزراء إن جائحة كورونا ظرف شديد القسوة ونحن كحكومة نعرف إمكانياتنا وما لدينا وما ينقصنا، ونعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، للسيطرة على فيروس كورونا.

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وزير الأوقاف فتح دور العبادة بوابة الفجر الفجر الحظر

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