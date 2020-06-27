تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة اليوم السبت ضيفا على نظيره سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى الإسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب بالايدوس الدولي وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة ضد سيلتا فيجو بالدوري الإسباني:





حراسة المرمي: تير شتيجن.





خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو.





خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش.



