الشركة المصرية المنتجة لـ"أفيجان" تزف بشرى سارة للمواطنين

السبت 27/يونيو/2020 - 08:41 ص
عقار أفيجان
عقار أفيجان
أمنية فوزي
قال الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب للشركة المصرية المنتجة لعقار أفيجان: إن أفيجان يحسن الأعراض في وقت أقل، وأثبت فاعلية بعد تعاطيه بأيام، حيث أن كل الأعراض تزول في مدة من 4 لـ5 أيام على الأكثر.

وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فاعلية العقار تظهر إذا تم العلاج به مبكرًا منذ التشخيص الأول، لافتًا إلى أنهم حصلوا على ترخيص تصنيعه، وسيكون متوفرًا خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع.

وأوضح أنه تم تصنيع حقن أفيجان لمستفيات وزارة الصحة، متابعًا: "سنصنع منه أقراص للعزل المنزلي"، لافتًا إلى أن قدرة الشركة على التصنيع تستطيع أن تكفي حاجة الشعب المصري، وتكفي للتصدير.

خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

تسجيل 1625 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة جديدة

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 62755 و2620 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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