أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

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قاد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، فريقًا عربيًا في أبحاث تتوصل إلى قياس السكر دون وخز وبدائل الأنسولين.



وأوضح "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه كلما زادت نسبة خسارة الوزن لدى مرضى السكر، كلما تحسنت صحته وقدرته على التعامل مع السكر دون أعراض جانبية.



وأشار إلى أنه إذا فقد مريض السكر 10% من وزنه لن يشكو من أي أمراض مصاحبة للمرض، لافتًا إلى أن السكر والضغط والكوليسترول أمراض ترتبط بالوزن بنسبة كبيرة جدًا.



وفي تصريحات سابقة، حذر الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية، مرضى السكر من عدم ضبطهم نسبة السكر خلال هذه الفترة، حيث إنه حال إصابتهم بفيروس كورونا، ونسبة السكر غير منضبطة فهم الأكثر عرضة لتداعيات خطيرة، موجها مناشدة لهم، قائلا: "حافظوا على نسبة السكر في فترة الجائحة".



وأوضح "وديع"، أن أعداد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا مرتفعة، ولكنها خادعة، حيث إن نسبة الوفيات تحسب من خلال المقارنة بين عدد الإصابات وعدد الوفيات، وليس مجرد عدد فقط.



أشار مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية، إلى أن متوسط أعمار الوفيات في مصر 61 عاما، موضحا أن 86% من الوفيات يعانون من أمراض مزمنة، وأشهرهم السكر والضغط والأورام.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.