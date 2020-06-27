طارق الشناوي: محمد رمضان الأجدر بتجسيد شخصية أحمد زكي لسببين (فيديو)













علق الناقد الفني الكبير طارق الشناوي على تجسيد الفنان محمد رمضان، شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، قائلًا: "لو لن يوجد محمد رمضان لا يوجد مسلسل".وأضاف الناقد طارق الشناوي من خلال مكالمة فيديو عببر برنامج "المصري فندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن النجم هو الذي يملك المشروع وليس المشروع هو الذي يطرح النجم، وإذا تابعنا فيديوهات محمد رمضان منذ 15 عامًا نجد أنه كان يتمنى تجسيد شخصية أحمد زكي.وقال "الشناوي"محمد رمضان هو سر وجود مسلسل سيتم تنفيذه ووجود شركة إنتاج ووجود مخرج وكاتب، وذلك بالإبتعاد عن قيمة أحمد زكي حيث يمتلك "الإمبراطور" قيمة فنية كبيرة.وتابع أن محمد رمضان يملك قيمة تجسيده لشخصية أحمد زكي، بعيدًا عنه لون بشرته، فهو يملك الاحساس والآداء، قائلا "محمد رمضان فيه في وجدانه أحمد زكي.. بياخد منه كل إنسان يبقى جواه كل هذه المشاعر بيبقى عنده فرصة يجسد الشخصية".