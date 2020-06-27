طارق الشناوي: محمد رمضان الأجدر بتجسيد شخصية أحمد زكي لسببين (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

علق الناقد الفني الكبير طارق الشناوي على تجسيد الفنان محمد رمضان، شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، قائلًا: "لو لن يوجد محمد رمضان لا يوجد مسلسل".

وأضاف الناقد طارق الشناوي من خلال مكالمة فيديو عببر برنامج "المصري فندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن النجم هو الذي يملك المشروع وليس المشروع هو الذي يطرح النجم، وإذا تابعنا فيديوهات محمد رمضان منذ 15 عامًا نجد أنه كان يتمنى تجسيد شخصية أحمد زكي.

وقال "الشناوي"محمد رمضان هو سر وجود مسلسل سيتم تنفيذه ووجود شركة إنتاج ووجود مخرج وكاتب، وذلك بالإبتعاد عن قيمة أحمد زكي حيث يمتلك "الإمبراطور" قيمة فنية كبيرة.

وتابع أن محمد رمضان يملك قيمة تجسيده لشخصية أحمد زكي، بعيدًا عنه لون بشرته، فهو يملك الاحساس والآداء، قائلا "محمد رمضان فيه في وجدانه أحمد زكي.. بياخد منه كل إنسان يبقى جواه كل هذه المشاعر بيبقى عنده فرصة يجسد الشخصية".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر الحساس الإمبراطور أخبار الفجر الفني أحمد زكي

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ نصف ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 15 ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يتخذ قرارًا صادمًا بشأن بادجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن طريقة سهلة لتفادي عدوى كورونا (فيديو)

منذ 43 دقيقة

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رد ناري من محمد رمضان على هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي"

بعد 15 عاما على رحيله.. أحمد زكي يتصدر تريند جوجل لهذا السبب!

مطالبات جماهيرية لعمرو سعد على "تويتر" بتجسيد قصة أحمد زكى

شقيقة أحمد زكي لـ"الفجر الفني"عن تجسيد شخصيته: من حقي أن أرى السيناريو أولا.. ومحمد رمضان جدير بذلك

خاص.. لـ"الفجر الفني".. شقيقة أحمد زكي ترد على وريث هيثم زكي بخصوص مسلسل محمد رمضان

رأي بشير الديك في تجسيد محمد رمضان لشخصية "الإمبراطور"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!