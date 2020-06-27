عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

دعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس ادارة القلعة البيضاء لاجتماع طارئ يوم الأحد القادم الساعة 12 ظهرا لأخذ رأيهم في موضوع هام وخطير يمس كرامة النادي على حد وصفه، ولإصدار القرارت المناسبة ردا علي مهزلة غير مسبوقة.





وأكد الإعلامي طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك بأن المستشار مرتضى منصور دعى لإقامة اجتماع مجلس إدارة عاجل لمناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص كرامة نادي الزمالك.





وقد أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن عدم خوضه لمباريات بطولة الدوري المصري في نسخته الحالية، لعدة أسباب أبرزها إنتشار فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء مصر والعالم.









في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







