تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

السبت 27/يونيو/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
وصل مسؤولو النادي الأهلي، إلى مراحل متقدمة مع المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر ، من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

مفاوضات الأهلي مع فايلر مع الأهلي

تحدثت مصادر صحفية مساء اليوم الجمعة عن تولي السويسري مونتينري محامي الأحمر، ملف تجديد عقد فايلر، من أجل الاتفاق على كافة بنود التعاقد، بالتنسيق مع مسؤولي القلعة الحمراء وفي مقدمتهم خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.

وأوضحت المصادر أن المدرب السويسري رنيه فايلر أبلغ مسؤولي الأهلي بموافقته على التجديد، حيث ينهي حاليًا بعض الأمور رفقة مواطنه مونتينيري

وتابعت المصادر أن الأهلي يتحفظ عن الإعلان عن موافقة فايلر خوفًا من حدوث تغيير في موقفه مما يضعه في حرج أمام الجماهير، وتأجل الإعلان حتى الحصول على توقيع المدير الفني وحسم الأمر بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن السويسري رنيه فايلر يتواجد في سويسرا، منذ 12 يونيو الجاري، في إجازة قصيرة، حصل عليها بالتنسيق مع مسؤولي الأهلي.

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