وزير الأوقاف: لن نفتح الزوايا في هذه المرحلة (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 06:31 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية قبل الصلاة بعشر دقائق، وسيغلق بعد الصلاة لتطهير المسجد، مؤكدا أن التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد سيساعد على التوسع في إجراءات فتح المساجد.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن صلاة الجنازة مازالت معقة، وتصلى على المقابر كما هي، منوها بأن مصلى السيدات مازال أيضا مغلقا، مشددا على ضرورة التزام المصليين بالاجراءات الاحترازية، معقبا: "لا تطلبوا طاعة بمعصية الله".

وأضاف أنه لن يتم فتح أي زوايا للصلاة في هذه المرحلة، عدا في حالة أن منطقة ما ليس بها مسجد كبير، ويعين على الزاوية إمام وعامل، وتحت اشراف الأوقاف، وبموافقة مكتوبة من مديرية الأوقاف، منوها بأنه لن يتم فتح المساجد التي بها أضرحة حاليا.

هذا، وبدأت مساجد مصر فجر السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

وفيما يلى أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات:
عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.
عدم فتح دور المناسبات.
عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.
عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
عدم فتح مصليات السيدات.
عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.
تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.
عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.
غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.
ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.
اصطحاب سجادة صلاة شخصية.
وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.
متابعة التطهير والتعقيم المستمر.
الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.
فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.

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