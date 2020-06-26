اليمن: تسجيل 5 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء الجمعة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة اليمنية على شفاء 16 حالة من فيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات التي شُفيت من الوباء إلى 402 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1093 حالة بينها 294 وفاة و404 حالات شفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,840 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,314 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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