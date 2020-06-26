إبراهيم سعيد: أنا أفضل من فان دايك

أطلق إبراهيم سعيد، منتخب مصر والأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، تصريحاً مثيراً، يثبت من خلاله أفضليته على الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي.





ويرى إبراهيم سعيد، أنه أفضل من فان دايك، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز، في الوقت الذي لا يتمكن فان دايك من اللعب سوى في مركز قلب الدفاع فقط.





وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة TEN الفضائية: "بكل تأكيد أنا أفضل من فان دايك، فهو يلعب في مركز قلب الدفاع فقط".





وتابع: "المقارنات تثبت ذلك، فهناك فارق كبير بيني وبينه، وارتكب عدة أخطاء كبيرة خلال المباريات، لذلك فأنا أفضل منه".





وأتم: "تواجد فان دايك في الدوري الإنجليزي أدى لظهوره بشكل جيد، وهو ما جعله يتألق بشكل ملحوظ".





يذكر أن إبراهيم سعيد لعب من قبل لنادي إيفرتون الإنجليزي مطلع الالفية، إلا أنه سرعان ما عاد للنادي الأهلي.



