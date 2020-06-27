هل تؤثر القمة الأفريقية على اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟

السبت 27/يونيو/2020 - 01:01 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم التوافق خلال القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسي وزراء أثيوبيا والسودان على أن يكون هناك تعهد من الجانب الأثيوبي على عدم الإقدام على الملء إلا بعد الوصول إلى اتقاق قانوني ملزم.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تقرر تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث ليصلوا خلال أسبوعين إتفاق ملزم للدول الثلاث، مؤكدا أن هناك تفاهم بين مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب.

وأوضح وزير الخارجية، أن القمة الأفريقية المصغرة ليس لها أي تأثير على اجتماع سد النهضة، المقرر أن ينعقد يوم الاثنين المقبل في مجلس الأمن الدولي.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤوساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة قضية سد النهضة، حسبما ذكرت فضائية "دي إم سي"، في نبأ عاجل.

وصرح السفير بسام راضى، بأن الرئيس شارك مساء اليوم عبر الفيديو كونفرنس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد".

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