هل تؤثر القمة الأفريقية على اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم التوافق خلال القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسي وزراء أثيوبيا والسودان على أن يكون هناك تعهد من الجانب الأثيوبي على عدم الإقدام على الملء إلا بعد الوصول إلى اتقاق قانوني ملزم.





وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تقرر تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث ليصلوا خلال أسبوعين إتفاق ملزم للدول الثلاث، مؤكدا أن هناك تفاهم بين مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب.