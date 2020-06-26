"رايح عند جدي".. حيلة طفل هرب من حر الجو وغرق في مياه النيل بالحوامدية

"أنا رايح عند جدي أقعد معاه شويه".. هذا ما قاله الطفل صاحب الـ12 عاما، لوالدته بعد رفضها ذهابه مع أصحابه خوفا عليه من التجمعات وإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ولدي موافقة والدته بالذهاب إلى منزل جده، توجه الطفل رفقة أصحابه إلى ضفاف نهر النيل ليهرب من إرتفاع درجة حرارة الجو، بالإستحمام في مياه النيل، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، ليشاء القدر أن يغرق الطفل بمياه النيل لعدم إجادته السباحة.





كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع طفل غرقا بمياه النيل بجوار المعدية بنطاق القسم.





وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من إنتشال الجثة، كما انتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما وبالفحص والمعاينة تبين مصرع أحمد.م.م، 12 سنة، غرقا بمياه النيل وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.





كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الطفل طلب من والدته التوجه إلى منزل جده، على غير الحقيقة، وتوجه رفقة أصحابه للإستحمام بمياه النيل، ولقى مصرعه غرقا بمياه النيل لعدم إجادته السباحة.





وجري نقل الجثة إلى المشرحة، بواسطة سيارة الإسعاف، إلى المشرحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





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لقيت سيدة مصرعها غرقا إثر انقلاب سيارة بترعة المريوطية، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة في ترعة المريوطية ووجود سيدة متوفاة ومصاب بالقرب من قرية شبرامنت، التابعة لمركز أبوالنمرس، جنوب المحافظة.





بدوره دفع مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالخدمات الأمنية، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس ومعاونه الرائد مصطفي عثمان، للوقوف على ملابسات الحادث.





تحريات العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث الجنوب، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة يقودها شخص رفقة عمته بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها بمجرى ترعة المريوطية، وأسفر الحادث عن مصرع العمة سيدة خمسينية العمر، ونجاة نجل شقيقها، وتم الاستعانة بمعدات الحي،. أوناش المرور لرفع حطام السيارة وجري نقل جثة المتوفاة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.



