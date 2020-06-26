بالشنب.. محمد على رزق في أحدث ظهور له

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:03 م
محمد علي رزق
محمد علي رزق
مصطفى فكيه
شارك الفنان محمد على رزق، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "على" بالصورة يرتدي سويت شيرت من اللون الأزرق، وعلق على الصورة قائلاَ:" لا دي صورة عاديه ملهاش لزمة غير ان انا حلقت".

يذكر أن آخر أعمال محمد علي رزق، مسلسل "ليالينا 80" وتدور أحداثة في إطار فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته الفنانة صابرين وإياد نصار وحسني شتا وماجدة منير، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2020.

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