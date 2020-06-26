على الشاطئ.. نورهان منصور أثناء قضاء عطلة الصيف

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شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "منصور" في الصورة على شاطى البحر بشعر مبلول أثناء قضاء عطلتها الصيفية، بإطلالة جذابة نالت إعجاب الجمهور.



يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.



الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

