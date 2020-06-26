شروط الزمالك لاستمرار إعارة نجم الفريق

كشف مسؤولو نادى الزمالك عن شروط القيمة المالية التى سيقدمها الاتحاد السكندرى لاستمرار اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه مع زعيم الثغر.





وتريد إدارة نادي الزمالك استمرار اللاعب الإيفوارى مع زعيم الثغر، وذالك فى ظل العلاقة الطيبة والتعاون الحسن الذي يربط إدارة الناديين.





ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السكندرى خلال الفترة المقبلة، بعرض مالى إلى القلعة البيضاء ومن خلال ذلك العرض سيتم حسم مسألة بقاء اللاعب وسط صفوف الفريق السكندرى من عدمه.





وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك، عرضاً من أحد الأندية الإماراتية لضم جناح فريق الإتحاد السكندري رزاق سيسيه جناح، فى الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب.





ورفضت إدارة نادي الزمالك ذلك العرض لضعف المقابل المادي، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب فى الموسم المقبل عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع الإتحاد السكندري.



