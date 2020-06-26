محمد موسى: الشعب القطري في عزلة بسبب أمير الإرهاب





عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو يوثق الدور القطري التخريبي في عهد تميم بن حمد آل ثاني وما قام به من تخريب في دول الوطن العربي.





وقال موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الجمعة إن الشعب القطري أصبح في عزله بسبب سياسات أميره تميم الإرهاب، لافتا إلى أن الشيخ عبدالله آل ثاني وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر قال إنه ومعارضين آخرين من أبناء الأسرة الحاكمة خرجوا من بلادهم وأقاموا في الخارج؛ بسبب ما أسماه ”الاستعمار التركي لبلادهم، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري".





ولفت "موسى" إلى أن الشيخ عبدالله آل ثاني أشار إلى حملات دهم وتفتيش لمنازل قطريين وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة، يشتبه بتأييدهم للمعارضة أو امتلاكهم وثائق تدعم مطالبهم بحكم البلاد، التي يهيمن على قرارها فرع واحد فقط من أسرة آل ثاني، ينتمي له أمير قطر الحالي تميم الإرهاب، مضيفا: هذا ما جنته قطر من هذا العاق لأسرته ولشعبه ولأمته العربية.





كانت قد عرضت قناة العربية، تقرير مفصلا، يكشف أن قطر تأوى 80 مطلوبًا بتهم الإرهاب وتدعم 23 كيانًا متطرفا.





وأضاف التقرير، الذى بثته القناة، أن قطر تقدم نفسها أمام العالم أنها تكافح الإرهاب وفى المقابل تدعم الكيانات الإرهابية وتأويها في الدوحة، مضيفا أن قائمة التي تضمهم قطر من الجماعات الإرهابية والتي صنفهم العالم بإنهم كيانات إرهابية خطيرة، ومنها يوسف قرضاوى، ومحمد الإسلامبولى، ووجدى غنيم، وطارق الزمر، والسعودى عبدالله المحيسنى، والليبيين على الصلابى، والصادق الغريانى، والقطرى عبد الرحمن النعيمى، وعدد كبير من المطلوبين من البحرين والكويت.





وتابع التقرير، أن هناك قطر متهمة بدعم حركة طالبان والأفغانية، واستضافة قادة ميليشيات ليبية والسماح لهم بالتردد إلى الدوحة، وتقدم قطر الدعم لجماعات متطرفة تقاتل في سوريا، مضيفا أن لائحة التهم المتعلقة للإرهاب طويلة، ومنها قطر متهمة باستغلال جمعيات خيرية في مجال العمل التطوعى لتمويل جماعات إرهابية، مثل مركز قطر للعمل التطوعى، وشركة دوحة أبل، وقطر الخيرية، بالإضافة إلى مؤسسة الشيخ ثان بن عبد الله للخدمات الإنسانية.



