سوار النجار تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها
الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:42 م
مصطفى فكيه
شاركت المطربة التونسية سوار النجار، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث ظهرت " النجار" في الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت ملابس صيفية تيشيرت اسود ونظارة شمس أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.
وعلقت التونسية سوار النجار على الصورة قائلة: "واخيرا طلعت كل الطاقة السلبية بالبحر، سوار، البحر، صيف2020"
جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
حيث ظهرت " النجار" في الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت ملابس صيفية تيشيرت اسود ونظارة شمس أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.
وعلقت التونسية سوار النجار على الصورة قائلة: "واخيرا طلعت كل الطاقة السلبية بالبحر، سوار، البحر، صيف2020"
جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
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