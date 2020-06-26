سوار النجار تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

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شاركت المطربة التونسية سوار النجار، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت " النجار" في الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت ملابس صيفية تيشيرت اسود ونظارة شمس أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.



وعلقت التونسية سوار النجار على الصورة قائلة: "واخيرا طلعت كل الطاقة السلبية بالبحر، سوار، البحر، صيف2020"



جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.

