تامر مرسي يعلن التعاقد مع محمد رمضان لمدة سنتين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:40 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى فكيه
شارك المنتج تامر مرسي، متابعيه بصورة جديدة له برفقة الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث علق " مرسي" على الصورة قائلًا: " المتحدة تتعاقد مع محمد رمضان لمدة عامين مقبلين".

الجدير بالذكر أن المنتج تامر مرسي يقوم بالإعلان عن تعاقداته الجديدة مع النجوم عن طريق حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر صورة جديدة تجمعه مع النجم المتعاقد معه.

وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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مسلسل البرنس مسلسل الامبراطور محمد رمضان تامر مرسي

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