بدء استخدام دواء "رمديسيفير" في علاج حالات كورونا بمستشفيات العزل

أكد الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، أن بعض مستشفيات العزل المخصصة لمرضى كورونا، تسلمت اليوم الجمعة، الدفعة الأولي من دواء "رمديسيفير"، لاستخدامه في علاج الحالات المُصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأضاف أرمانيوس في بيان له، أن الدفعة تتضمن 1100 عبوة تبرعت بها الشركة لصالح مستشفيات وزارة الصحة، والتعليم العالي لعلاج مرضى "كورونا"، متوقعا إسهام الدواء في تخفيض مدة شفاء المريض، وبالتالي بقائه في مستشفيات العزل لـ"الثلث"، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي.





وضمت المستشفيات التى تسلمت الدفعة الأولي كلا من، مستشفى أبو خليفة النموذجي، وقصر العيني، والعجوزة النموذجي، وزايد آل نهيان، والعبور، و15 مايو، وعين شمس التخصصي، ومستشفيات وجهات أخرى.



