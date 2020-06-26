أمريكا: 16 ولاية تشهد زيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:42 م
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء الجمعة، إن هناك "16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأشار "بنس" إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة في حين تشهد الولايات الأخرى وعددها 34 ولاية درجة من الاستقرار.

وذكر في أول إيجاز منذ شهور لقوة العمل الأمريكية التي تتولى مكافحة فيروس كورونا: أن "الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب"، داعيا الأمريكيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي وباء كورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وعدد نزلاء المستشفيات جراء الإصابة إلى أرقام قياسية في عدد أكبر من الولايات الأمريكية بما في ذلك فلوريدا وتكساس، في الوقت الذي واصلت فيه معظم الولايات خططها لإلغاء إجراءات العزل العام.

وسجلت ولايات ألاباما وفلوريدا وساوث كارولاينا عددا قياسيا من الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي يوم السبت الماضي، وهو ما يعزيه العديد من مسؤولي الصحة في الولاية جزئيا إلى التجمعات خلال عطلة يوم الذكرى في أواخر شهر مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وسجلت أوكلاهوما ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الإصابة الجديدة لليوم الثاني على التوالي، وهو ما حدث أيضا في ألاسكا لأول مرة منذ أسابيع. كما سجلت أريزونا ونيفادا عددا شبه قياسي من الحالات الجديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,808 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,299 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس بنس أمريكا إصابات كورونا

أخبار تهمك

وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة سارة حول كورونا

منذ أقل من ساعتين

حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

منذ ساعتين و 31 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

والدة فتاة طلخا تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة قتل ابنتها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر

منذ ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

إدارة "ترامب" تناشد دول العالم لمساعدتها في مكافحة كورونا

عاجل.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورورنا في نيويورك

نيويورك.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

ترامب: أبحث فرض حجر صحي على 3 ولايات أمريكية

الصحة العالمية: دول أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات بكورونا

إيطاليا تسجل 570 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:52 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

08:12 م

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

06:02 م

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

05:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!