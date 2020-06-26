أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه بدءًا من غد السبت سيتم استئناف العمل فى 874 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، لافتًا إلى أنه تم القيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير الإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى وذلك منذ أمس الخميس بجميع المساجد والمقار الادارية طبقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)
أوقاف الأقصر تستعد لفتح المساجد (صور)

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معدلات الإصابة كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية التعقيم والتطهير

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