وليد توفيق يشارك جمهوره بذكرياته مع جورج وسوف ونجوى كرم في سهره غنائية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:48 م
وليد توفيق
وليد توفيق
مصطفى فكيه
شارك الفنان وليد توفيق، جمهوره بفيديو نادر له أثناء سهرة تلفزيونيه، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "توفيق" في الفيديو بجانب الفنان جورج وسوف والفنانة نجوى كرم، وعلق على الفيديو قائلاَ:" خبروني عن ذكرياتكم مع وحدك حبيبي.. الفيديو من سهرة تلفزيون المستقبل مع الغاليين نجوى كرم وجورج وسوف".

على جانب آخر حرص الفنان اللبناني وليد توفيق، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية هو وأفراد أسرته، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "صحتي كويسة الحمد لله.. ولا صحة لأي شائعات تُردد من آن لآخر".

في سياق منفصل أعرب الفنان وليد توفيق عن سعادته بالتعاونه مع الفنان هاني شاكر، في أغنية جديدة، تدور في إطار رومانسي، ومن المُقرر أن يغني نقيب الموسيقيين باللهجة اللبنانية.

وقال توفيق إنه من المُقرر طرح هذه الأغنية خلال الفترة المقبلة، واصفًا أداء هاني شاكر في غناءه باللبنانية، بقوله: "صوته زي العسل.. وأنا بعشق صوته".

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وليد توفيق نجوى كرم جورج وسوف الفنان وليد وفيق

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