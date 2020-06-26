الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:31 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن مسئولي المقاولون العرب رفضوا جميع محاولات إدارة الأهلي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر نجم هجوم المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين مع وجود بند أحقية الشراء في عقده.

وتمسكت إدارة المقاولون العرب محسن صلاح رئيس النادي بالحصول على 40 مليون جنيه مقابل التخلي عن طاهر محمد طاهر إلى الأهلي وذلك عقب الحصول على موافقة مجلس الإدارة على العرض.

وقام محسن صلاح رئيس المقاولون العرب برفض فكرة الإعارة في الوقت الراهن وذلك نظرًا لحاجة النادي للحصول على أموال والاستفادة المادية من الصفقة خصوصًا وأنه كان هناك اتجاه كبير لتسويقه في قارة أوروبا لكن رغبة طاهر محمد طاهر في ارتداء قميص الأهلي جعلت مجلس إدارة المقاولون العرب يتراجع عن قراره ويوافق على بيعه داخل مصر.

وأخبر محسن صلاح رئيس المقاولون العرب مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة برغبته في الحصول على 40 مليون جنيه بالإضافة إلى بعض اللاعبين من صفوف المارد الاحمر على سبيل الإعارة ولكن الأهلي لم يحسم موقفه من الصفقة حتى الآن.

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طاهر محمد طاهر رياضة المقاولون الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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