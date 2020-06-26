هل حمام السباحة ينقل كورونا؟ وزير السياحة يجيب (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:25 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن مصر تستعد لاستعادة السياحة الدولية اعتبارا من أول يوليو في 3 محافظات وهم مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تتراوح نسبة الإصابة اليومية بفيروس كورونا بهذه المحافظات من صفر إلى 10 حالات فقط.

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن مصر لم تستعجل في عودة السياحة، منوها بأن حركة السياحة تباطأت في العالم كله، متوقعا أن تكون مصر من المقاصد السياحية الهامة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الشواطىء في المحافظات الثلاث مستعدة لاستقبال الزوار، معلقا: "الشواطىء رائعة، وأصحاب الفنادق خايفين على شغلهم واستمرار عملهم".

ولفت إلى أن حمامات السباحة تعمل منذ 15 مايو في الفنادق التي حصلت على ترخيص ويبلغهم عددهم 407 فندي، أي ما يعادل ثلث فنادق الجمهورية، مضيفا أنه من الصعب أن يكون حمام السباحة مجال لنقل العدوى، حيث أنه معرض للشمس وبه نسبة كلور عالية.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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