هل حمام السباحة ينقل كورونا؟ وزير السياحة يجيب (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن مصر تستعد لاستعادة السياحة الدولية اعتبارا من أول يوليو في 3 محافظات وهم مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تتراوح نسبة الإصابة اليومية بفيروس كورونا بهذه المحافظات من صفر إلى 10 حالات فقط.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن مصر لم تستعجل في عودة السياحة، منوها بأن حركة السياحة تباطأت في العالم كله، متوقعا أن تكون مصر من المقاصد السياحية الهامة خلال الفترة المقبلة.





وأكد أن الشواطىء في المحافظات الثلاث مستعدة لاستقبال الزوار، معلقا: "الشواطىء رائعة، وأصحاب الفنادق خايفين على شغلهم واستمرار عملهم".





ولفت إلى أن حمامات السباحة تعمل منذ 15 مايو في الفنادق التي حصلت على ترخيص ويبلغهم عددهم 407 فندي، أي ما يعادل ثلث فنادق الجمهورية، مضيفا أنه من الصعب أن يكون حمام السباحة مجال لنقل العدوى، حيث أنه معرض للشمس وبه نسبة كلور عالية.









