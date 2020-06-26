خالد سليم يستعيد ذكزياته بهذه الصورة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:36 م
خالد سليم
خالد سليم
فايقة محمد عادل
أستعاد الفنان خالد سليم ذكريات طفولته بمشاركة جمهوره بصورة في طفولته وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي الصورة قائلا : اللي في الصورة طفل صغير اسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير ، عشان توصل لحلمك لازم توثق في نفسك وفي موهبتة ومتخليش حد يوقفك ابدا عشان لما تكبر تبص لصورتك وتفتكر اد ايه الرحلة كانت صعبة بس تستاهل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.

وفي سياق آخر، طرح خالد سليم مؤخرًا أغنية "اللي فات مات" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به عبر موقع "اليوتيوب".

يُشار أن أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.

أخبار تهمك

وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة سارة حول كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

منذ أقل من ساعة

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

والدة فتاة طلخا تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة قتل ابنتها

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر

منذ ساعة الا ربع

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 20 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 9 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

منذ نصف ساعة

حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:52 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

08:12 م

عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

08:08 م

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

05:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!