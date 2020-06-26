خالد سليم يستعيد ذكزياته بهذه الصورة

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أستعاد الفنان خالد سليم ذكريات طفولته بمشاركة جمهوره بصورة في طفولته وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق علي الصورة قائلا : اللي في الصورة طفل صغير اسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير ، عشان توصل لحلمك لازم توثق في نفسك وفي موهبتة ومتخليش حد يوقفك ابدا عشان لما تكبر تبص لصورتك وتفتكر اد ايه الرحلة كانت صعبة بس تستاهل.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.



وفي سياق آخر، طرح خالد سليم مؤخرًا أغنية "اللي فات مات" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به عبر موقع "اليوتيوب".



يُشار أن أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.