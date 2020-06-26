الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إقليم كردستان لمكافحة كورونا





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، طائرة من المساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق؛ لدعمها في الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وقال قنصل عام الإمارات لدى إقليم كردستان العراق أحمد الظاهري: إن "إرسال طائرة المساعدات الطبية يأتي استمرارا للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الإمارات إلى دولة العراق الشقيقة وإقليم كردستان في كافة المجالات؛ للمساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة لمواجهة كورونا في ظل تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم".





وكانت دولة الإمارات، قد أرسلت في يوم 28 مايو الماضي، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، استفاد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



