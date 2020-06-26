"IKU": مصر تستقبل 20 مليون هاتف سنويًا بـ2 مليار دولار

أكد المهندس هانى الناكوع، الرئيس التنفيذي لشركةIKU لصناعة الهواتف، أن شركته تسعى إلى زيادة استثماراتها في مصر وإطلاق سلسلة الجيل الجديد من عائلة “V” من الأجهزة الاقتصادية خلال العام الحالي، كما تهدف إلى مضاعفة منتجاتها خلال العام وتقديم أفضل المنتجات المنافسة في التكلفة وبجودة عالية في مصر لكونها من أهم الأسواق الرائدة في هذا المجال.

ولفت الناكوع إلى أن السوق المصرية تستقبل ما يعادل 20 مليون جهاز سنويًا، بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار وذلك وفقا لتقارير مؤسسات الأبحاث والتسويق العالمية، وهو ما يعكس الحاجة لهذا الهاتف الجديد.

وكانت أعلنت شركةIKU ، عن تعاونها مع شركة "فودافون مصر"، لإطلاق هاتفها الجديدIKU V400 ، أول هاتف اقتصادي في مصر مزود بتقنية الجيل الرابع 4Gيتميز الهاتف الاقتصادي الجديد بالعديد من الخصائص والتقنيات الحديثة مثل تقنية VOLTE ، كما أنه مزود بخدمات جوجل بلاي، وتطبيقات الفيس بوك، والواتساب، واليوتيوب، بالإضافة إلى بطارية تدوم لمدة يومين أو أكثر.

وأشاد محمد عبد الله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في شركة فودافون مصر، بتلك الشراكة والتي تأتي مع أكبر شريك عربي في المنطقة، لتتماشى مع خطة واستراتيجية فوادافون للتسهيل على عملاء الهاتف المحمول في مصر وتوفير بدائل تتفق مع احتياجاتهم وقدراتهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهاتف الجديد الذي أطلقته فودافون مع IKU العالمية يندرج ضمن فئة الهواتف التي تتناسب مع متطلبات الفئة المتوسطة، وهي شريحة كبيرة من العملاء في مصر، والذين تسعى فودافون إلى خدمتهم وإتاحة التقنيات الحديثة لهم.

قدمت شركة IKU سابقًا مجموعة متنوعة من الأجهزة الاقتصادية، والتي تشمل هواتف المحمول الذكية مثل A10, A30, A20، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية الاقتصادية مثل tablet T3, T4 ، كما أنتجت الشركة أكثر من مليون جهاز محمول تم بيعهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال العام الماضي.

الجدير بالذكر، أن IKU هي اول علامة تجارية في عالم المحمول مملوكة بنسبة 100 % لرؤوس اموال عربية ومصرية والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي وتوزع منتجاتها في 12 دولة مختلفة.