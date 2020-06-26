اخبار البورصة .. رأس المال السوقي يرتفع بنسبة 1.3% خلال الأسبوع المنقضي





حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة وصلت الي 1.3% ليسجل ارباحاً بنحو 7.3 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.









وكشف التقرير الأسبوغيللبورصة المصرية أن رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى ارتفع من 308 مليار جنيه إلى 309.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.









وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.



