اخبار البورصة .. رأس المال السوقي يرتفع بنسبة 1.3% خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة وصلت الي 1.3% ليسجل ارباحاً بنحو 7.3 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.


وكشف التقرير الأسبوغيللبورصة المصرية أن  رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى ارتفع  من 308 مليار جنيه إلى 309.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.


وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.

وسجل الأجانب صافي مبيعات  بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الحالي ، نحو 408.8 مليون جنيه  كما سجل العرب صافي بيع خلال هذا الأسبوع بقيمة 38.3 مليون جنيه،  وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 81.8%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.2%، والعرب على 6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر ، أن صافي مبيعات الأجانب منذ بداية العام نحو 9.2 مليار جنيه،ليرتفع إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه،

 
ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 7.1%.

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