حصاد البورصة : تراجع بقيم تداولات البورصة الي 11.1 مليار جنيه خلال أسبوع





تراجعت قيم التداولات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري لتبلغ 11.1 مليار جنيه من خلال تداول 1.918 مليار ورقة منفذة على 208 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.138 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وربحت بورصة المصرية خلال هذا الأسبوع نحو 7.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 586.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الأسهم استحوذت على 49.76 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 50.24% خلال اسبوع.





وسجل الأجانب صافي مبيعات بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الحالي ، نحو 408.8 مليون جنيه كما سجل العرب صافي بيع خلال هذا الأسبوع بقيمة 38.3 مليون جنيه، وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 81.8%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.2%، والعرب على 6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر ، أن صافي مبيعات الأجانب منذ بداية العام نحو 9.2 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه،

ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 7.1%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.



