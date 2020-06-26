الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس، ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 12685.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 885، كما تم شفاء 146 مريضا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 9066.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,768 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,290 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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