بريطانيا ترصد ارتفاع جديد لمعدل ضحايا فيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، تسجيل 186 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى مستوى 43414 حالة.

وذكرت الصحة البريطانية، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.

وتعتبر المملكة المتحدة الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,768 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,290 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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