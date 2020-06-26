أبو ظبي.. علاج أكثر من ألفي مصاب بكورونا بعلاج إماراتي مبتكر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:18 م
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
وكالات

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الجمعة، أنه نجح في زيادة عدد الحالات التي تم علاجها من 73 حالة في التجربة السريرية الأولية، لتصل إلى أكثر من 2000 مريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وحقق الشفاء التام لـ 1200 منهم.

وجاءت الزيادة الكبيرة في عدد الذين تلقوا العلاج؛ نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الموظفون في المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بعد قرار الحكومة الإماراتية بإتاحة العلاج مجانا لجميع مرضى فيروس كورونا، الذين تتراوح حالتهم الصحية بين معتدلة إلى خطيرة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وجاء قرار الحكومة بعد أن أثبت العلاج الذي يحمل علامة "UAECell19"، فعاليته وسلامته، وإنعكس ذلك في غياب تغييرات كبيرة في المضاعفات السلبية المبلغ عنها، وغياب أي ردود فعل خطيرة غير متوقعة "مثل الحساسية المفرطة أو الخفيفة أو الوفاة المفاجئة"، كذلك عدم وجود أي مضاعفات على الرئة، وذلك وفقا للنتائج التي أظهرتها الفحوصات الإشعاعية عقب استنشاق الرذاذ.

وأعلن فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بقيادة الدكتور يندري فينتورا، المخترع والباحث الرئيسي، الشهر الماضي أنهم اكتشفوا علاجا جديدا مبتكرا وواعدا لالتهابات فيروس كورونا، ويبدو أن "UAECell19" يساعد الجسم على مكافحة الفيروس ويقلل من أعراض المرض.

وهذا العلاج قائم على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم.

وتمكن الباحثون من استنتاج أن "UAECell19" خفض مدة الاستشفاء من 22 يوماً إلى ستة أيام فقط، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي، وذلك بعد تجربة الأولية للعلاج.

وكشفت التحليلات الإضافية أن المرضى الذين تم علاجهم بالخلايا الجذعية تماثلوا للشفاء في أقل من 7 أيام بمعدل 3.1 مرة أسرع مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط، وأن 67٪ من المرضى الذين تلقوا علاج الخلايا الجذعية يدينون بهذا التعافي للعلاج الجديد.

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