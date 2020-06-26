الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها





أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اقتراب نجم الفريق من العودة للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.





وأكد عبدالحفيظ، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهز بنسبة كبيرة للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة غضروف الركبة.





وأضاف مدير الكرة بالنادي: "اللاعب يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة".





وتابع: "حمدي فتحي سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع علي الأكثر".





واختتم: "الللاعب خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق".



