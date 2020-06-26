سلبية عينات المسحة الأولى للاعبي مصر المقاصة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تقوم الأندية خلال الأيام الحالية بإجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي .

وأظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

ومن المنتظر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.

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