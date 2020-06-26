سلبية عينات المسحة الأولى للاعبي مصر المقاصة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:32 م
محمد جمال
تقوم الأندية خلال الأيام الحالية بإجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي .
وأظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.
ومن المنتظر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.