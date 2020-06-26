ارسنال وساوثهامبتون 0/2 | اهداف مباراة Arsenal vs Southampton في الدوري الانجليزي "ارسنال يعود للانتصارات مجددا" (فيديو)

عاد فريق ارسنال الانجليزي للانتصارات مجددًا بعدما تغلب على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "سانت ميريز"، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020.

اهداف مباراة ارسنال وساوثهامبتون في الدوري:-

وافتتح إدوارد نيكيتاه التسجيل في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول مستغلًا خطأً فادحًا لحارس ساوثهامبتون، الذي فشل فى تشتيت الكرة لتصطدم بلاعب أرسنال وتدخل الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ارسنال وساوثهامبتون بنتيجة 0/1 للجانرز.





وفي الشوط الثاني، أضاف جوزيف ويلوك ثاني اهداف ارسنال في الدقيقة 87 بعد متابعة من تسديدة فشل حارس المرمى في التصدي لها ليضعها بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة، لينتهي الشوط الثاني من مباراة ارسنال وساوثهامبتون بنتيجة 0/2 للجانرز.





وبدأ ارسنال مباراته ضد ساوثهامبتون بالتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: داميان مارتينيز.





خط الدفاع: هيكتور بيليرين - شكودران موستافي - روب هولدينج – كيران تيرني.





خط الوسط: جرانيت تشاكا - داني سيبايوس – بوكايو ساكا.





خط الهجوم: نيكولا بيبي - إدوارد نيكيتاه – بيير إيمريك أوباميانج.





بهذه النتيجة، رفع ارسنال رصيده إلى النقطة 43 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 37 في المركز الرابع عشر.





واستعاد الجانرز نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تعرض للخسارة في أول مباراتين بعد استئناف البريميرليج أمام كلًا من مانشسسر سيتي وبرايتون، مما يهدد آماله بقوة في التأهل للمشاركة في أحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل.





وخاض بيير إيميريك أوباميانج، مباراته رقم 100 بقميص فريق ارسنال، فى جميع المسابقات، خلال مواجهة ساوثهامبتون، وذلك منذ انضمامه فى انتقالات الشتاء عام 2018، قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.





ولعب الهداف الجابوني صاحب الـ31 عاما، 100 مباراة بقميص أرسنال فى جميع المسابقات، بواقع 77 فى الدوري، مباراة فى كأس إنجلترا و 11 مباراة على المستوى الأوروبى، وسجل خلالهم 61 هدفا.