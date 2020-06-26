بدء تطهير وتعقيم مساجد بني سويف استعدادًا لفتحها غدًا (فيديو)

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف وجالس إدارات عددًا من المساجد بالمحافظة، اليوم الجمعة، تطهير وتعقيم المساجد تمهيدًا لإعادة إفتتاحها بدًأ من، صلاة الفجر، غدًا السبت، ضمن المرحلة الأولى لخطة الحكومة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أن المديرية قامت بموافاة رئيس القطاع الديني ببيان بالمساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط المذكورة وتحت مسؤولية مدير المديرية، على أن يتم الفتح التدريجي بداية من يوم السبت القادم 27 يونية الجاري بعد التأكد من تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات والاستعدادت الخاصة بالفتح، مع التأكيد على قيام المديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدا عن إشراف المديرية.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه طبقا لقرار الدكتور وزير الأوقاف، سيتم فتح المساجد التي تحددها المديرية لأداء الصلوات الخمس فقط"كمرحلة أولى"مع استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، على أن يتم الالتزام بحزمة من الضوابط والمعايير والتي تشمل:عدم فتح دورات المياه إطلاقًا، وعدم السماح بدخول الجنائز أو أداء صلاة الجنازة بالمسجد أو عقد القران أو أية مناسبات اجتماعية آخرى.





وأضاف وكيل الوزارة، أن الضوابط تتضمنت أيضًا عدم فتح أية أضرحة أو مقامات نهائيًا وغلق الأبواب المؤدية إليها، وغلق مصليات النساء، وحظر إقامة الدروس والندوات الدينية أو مقارئ أوأية أنشطة آخرى باستثناء الصلوات الخمس فقط، فضلًا عن ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص من غير العاملين بالأوقاف وأنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف فأنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، وأنه في حالة مخالفة تلك التعليمات والضوابط سيتم إحالة المخالفين إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.





ولفت إلى أنه سيتم فتح المسجد قبل موعد الآذان بـ10 دقائق فقط،وتكون إقامة الصلاة عقب الآذان مباشرة، على أن يتم غلق المسجد عقب أداء الصلاة بما لايتجاوز نصف ساعة على الأكثر في جميع الصلوات، مع الاقتصار في هذه المرحلة علىى فتح المساجد فقد دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة " كعدم وجود مسجد بالمنطقة " يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها ووفق ذات الضوابط المقررة.





وفيما يتعلق بالإجراءات والمعايير الواجب الالتزام بها من قبل المصلين ورواد المساجد، أكد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أنه تقرر ضرورة ارتداء المصلين الكمامة وإصصحابه لسجادة الصلاة الشخصية له، مع وضع علامات للتباعد بين المصلين والالتزام بها واستمرار أعمال التعقيم والتطهير بشكل مستمر.





كما حددت الضوابط أن يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة وعامل،أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسؤولين عن متابعة وتنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.



