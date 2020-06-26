ألمانيا: إصابات كورونا تتخطي 193 ألف حالة و8940 وفاة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى ألمانيا إلى 193371 حالة مؤكدة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت فرانكفورت.

وأضافت البيانات أن الوفيات فى ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8940 حالة، بينما تعافى 176764 شخصا من الإصابة حتى الآن .

وجاء ذلك بعد مرور 21 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس فى ألمانيا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ 39 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يخوض المحاولة الأخيرة لضم موليكا

منذ ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 10 ساعات

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

01:59 م

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!