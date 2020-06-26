مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى محافظة مطروح في جولة تفقدية جديدة وتأتي الجولة في إطار التمهيدات الجارية لاستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول شهر يوليو. 

وشملت جولة وزير السياحة والآثار عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمتاحف، لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاؤه أمس من تفقد اللمسات النهائية لمشروع ترميم قصر البارون إمبان تمهيدًا لافتتاحه قريبًا. 

ورافق وزير السياحة والآثار في جولته، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و٣٠ من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية.

وبدأت الجولة صباح اليوم الجمعة وشملت عددًا من المناطق السياحية في المحافظة والتي تم تطويرها لتصبح أكثر جذبًا لاستقبال الزائرين والسائحين؛ منها مناطق شاطئ الغرام وحمامات كليوباترا والممشى السياحي.

وفي ‏منطقة شاطئ الغرام تفقدا الوزير والمحافظ عددا من الشاليهات الموجودة بها لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية بها والاطمئنان على جاهزبتها، حيث أن المنطقة تتضمن العديد من الخدمات السياحية منها عدد ١٦ شالية ومطاعم وبرجولات ومحلات للخدمات السريعة (التيك أواى) وكافتيريات شاطئ، ومسرح مكشوف.

أما منطقة شاطئ كليوباترا فتم تطوير تمثال كليوباترا، والكافتيريات، ومنفذ بيع هدايا بالإضافة إلى مسطحات خضراء وممشى بطول ٢٠٠م وممشى زجاجى إلى داخل حمام كليوباترا الشهير.

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أصدرت وزارة السياحة والآثار دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل الاسترشادي ضوابط زيارة المواقع والمتاحف الأثرية كالتالي: 

تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

• قياس درجة حرارة العاملين يوميًا، والزائرين قبل الزيارة. 

وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وبخصوص الأفواج السياحية والرحلات وضعت الوزارة عدة اشتراطات وهي:
. عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام. 
2. قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.
3. مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:
200 زائر في الساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر الساعة في المتاحف الأخرى.
• من 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل وذلك حسب مساحة الأثر.
التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردا مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة
مرسى مطروح تستعد.. جولة تفقدية للوزير وللمحافظ تمهيدًا لعودة السياحة

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