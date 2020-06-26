تعرف على حظوظ رمضان صبحي للبقاء مع الأهلي

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في محاولة استعادة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي نهاية الموسم الجاري، ويرغب الأهلي في حسم انتقال رمضان صبحي بصورة نهائية، من أجل تنفيذ مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأحمر، والإبقاء عليه.





ودخلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد بشكل جاد خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما معرفة مطالب الفريق الإنجليزي من أجل تتفيذها، وأن رمضان صبحي حسم موقفه بالاستمرار مع الأهلي في حل عدم وصول عرض رسمي من أوروبا.





وظهر رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، مؤخرًا في مران الفريق الأحمر، خلال التدريبات التى أقيمت على ملعب التتش، فى الأيام الأخيرة لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.





ويستعد المارد الأحمر لعودة النشاط، من خلال تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



