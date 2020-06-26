تعرف على حظوظ رمضان صبحي للبقاء مع الأهلي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:06 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الدمتناوي
لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في محاولة استعادة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي نهاية الموسم الجاري، ويرغب الأهلي في حسم انتقال رمضان صبحي بصورة نهائية، من أجل تنفيذ مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأحمر، والإبقاء عليه.

ودخلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد بشكل جاد خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما معرفة مطالب الفريق الإنجليزي من أجل تتفيذها، وأن رمضان صبحي حسم موقفه بالاستمرار مع الأهلي في حل عدم وصول عرض رسمي من أوروبا.

وظهر رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، مؤخرًا في مران الفريق الأحمر، خلال التدريبات التى أقيمت على ملعب التتش، فى الأيام الأخيرة لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويستعد المارد الأحمر لعودة النشاط، من خلال تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

أخبار تهمك

موعد مع التاريخ.. 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ أقل من ساعتين

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعة و نصف

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

الزمالك مُهدد بعقوبات نارية في حال إصراره على الانسحاب من الدوري

منذ ساعة الا ربع

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

11:55 ص

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

11:49 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!