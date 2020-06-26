305 سلعة زراعية مصرية تغزو أسواق 160 دولة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عزو المنتجات الزراعية المصرية أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بحوالي 305 سلعة زراعية.





وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 3 مليون و 470 الف طن خلال النصف الاول من العام الحالي رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم

وأضاف أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بحوالي 305 سلعة زراعية





ومن ناحيته قال دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.





وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف 625 طن ، بالإضافة إلي تصدير 661 ألف و580 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 267 ألف و223 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 96 ألف و186 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 29 ألف و 685 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و622 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و58 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و 477 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و274 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2068 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 789 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 531 طن.