رئيسة جامعة قناة السويس تنفي إصابة الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي بالكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن أن الطاقم الطبي بالمستشفي الجامعي من أطباء، وهيئة تمريض، وإداريين يؤدون عملهم بكل جهودهم لمواجهة جائحة كورونا في ظل إجراءات وقائية.

وأكدت رئيسة جامعة قناة السويس، على الدور الكبير الذي يقومون به في مواجهة حربهم مع فيروس كورونا المستجد، معلنة عن أن الجامعة حريصة على حياة كل فرد بجيشها الأبيض وكل من يعمل في هذه المواجهة مع الفيروس.

كما طالبت رئيس الجامعة إعانة الطاقم الطبي ودعمه في ممارسة عمله، وذلك بعدم إثارة الشائعات والأقاويل. 

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن مستشفيات جامعة قناة السويس صرح كبير يعمل به أكثر من ٣٨٠٠ فرد من الأطقم الطبية والإدارية وتقوم على تقديم الخدمة الطبية لأكثر من خمس محافظات، وقد قامت إدارة المستشفى بتوفير كافة الإجراءات الوقائية للحماية الشخصية للأطقم الطبية وعمل اختبار سريع لفيروس الكورونا المستجد لجميع الأطقم الطبية العاملة في مبنى الفرز- مستشفي العزل- قسم الطواري والعناية ثم عمل مسحة PCR في حالة إيجابية الاختبار وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأطقم الطبية والإدارية وبدون وجود أي أعراض أو شكوى مرضية منهم.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، على ضرورة تحري الدقة في كافة المعلومات التي يتم نشرها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والرجوع إلى الموقع الرسمي للجامعة أو الموقع الرسمي للمستشفيات الجامعية في التحقق من أية معلومات أو ظهور حالات جديدة منعا لأثارة الرأي العام في ظل هذه الظروف الصعب التي تمر بها البلاد والتي يبذل خلالها الجيش الابيض جهود كبيرة للسيطرة على الوضع الراهن مما يستدعي الدعم النفسي والمعنوي لدعمهم للسير قدما في طريقهم الصعب للسيطرة علي التداعيات الراهنة لانتشار الفيروس. 

ومن جانبه أعلن الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه بالفعل تأكد إصابة طبيب واحد بالطواري وعدد تسعة من التمريض وقد تم التعامل معهم وتقديم كامل الخدمة الطبية اللازمة سواء بالعزل المنزلي او العلاج داخل مستشفي عزل جامعة قناة السويس.

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